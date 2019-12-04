20 Сентября 2020
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Взрыв газа в Белгороде (2019) | Фото: СУ СКР по Белгородской области

Спасатели завершили разбор завалов в обрушившемся доме под Белгородом

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области.

Как сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, пострадавшим в результате инцидента будет оказана помощь. В администрации уже начал свою работу оперативный штаб, передает Regnum.

Напомним, вечером 3 декабря в 4-этажном жилом доме по улице Шаландина взорвался газ, после чего произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа.

Взрыв газа в Белгороде(2019)|Фото: СУ СКР по Белгородской области

Пострадали шесть жителей этого дома, все они госпитализированы. Под завалами обнаружено тело мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев трагедии.

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Спасатели завершили разбор завалов в обрушившемся доме под Белгородом

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Теги: взрыв газа, обрушение, белгородская область



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