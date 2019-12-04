Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП с участием частного автобуса произошло в Подмосковье. Он ехали из белорусского Гродно в Кострому и столкнулся с грузовиком. По данным экстренных служб, пострадали восемь человек. Источник РИА Новости уточнил, что автобус принадлежит "Русскому национальному балету "Кострома".

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе два водителя. Людей доставили в гостиницу "Матвеевское", которая находится в километре от места ДТП.

Размещенные в гостинице будут отправлены резервным автобусом к месту назначения.

Это уже не первое крупное ДТП с автобусом за последние сутки. Накануне произошли минимум три подобные аварии. А 1 декабря в Забайкальском крае автобус упал с моста на речной лед и перевернулся, погибли 19 человек, еще два десятка получили ранения.