В Челябинске УФАС выявило нарушения в аукционе минобразования с начальной ценой в 181 млн рублей

УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на закупку оборудования для создания системы контроля управления доступа для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, на аукцион министерства образования и науки Челябинской области с начальной ценой в 181 млн рублей поступила жалоба от ООО "Технические системы управления". По мнению заявителя, положения документации об аукционе не соответствуют требованиям законодательства о контрактной системе и может привести к ограничению конкуренции.

Так, спецификации заявленных заказчиком видеокамер наружного и внутреннего монтажа полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, производимого на рынке единственным разработчиком АО "ЭЛВИС-НеоТек".

Министерство уже внесло соответствующие изменения в документацию, убрав спорные характеристики. Представители ведомства утверждают, что в настоящее время описанию объекта закупки соответствуют минимум четырем производителя таких камер. Кроме того, была отозвана сама жалоба.

"Однако за внесение изменений в объект закупки, являющееся нарушением законодательства о контрактной системе, должностное лицо заказчика будет привлечено к административной ответственности (штрафные санкции составляют от 3 тысяч до 50 тысяч рублей)", - рассказали в пресс-службе УФАС.