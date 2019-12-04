Семерых вдрызг пьяных бурятов сняли с рейса в Хабаровске

Семеро жителей Бурятии так радовались, что полетят на самолете, что не удержались и решили отметить это событие - ко времени посадки некоторые из них даже не могли самостоятельно передвигаться.

Диспетчер службы авиационной безопасности приметил пьяную компанию в выдвижном рукаве для прохода на борт самолета уже перед самой посадкой и позвонил полицейским, сообщили Накануне.RU в Управлении на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.

Полицейские доставили пьяных мужчин в "дежурку", а после провели медосвидетельствование.

Всем семерым суд назначил штрафы от 500 до 600 руб.