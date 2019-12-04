20 Сентября 2020
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газировка Пепси Кока-кола Pepsi Coca-Cola (2015) | Фото:wallpage.ru

PepsiCo и Coca-Cola снизят количество сахара в газировке для России

Производители газировки будут добавлять меньше сахара в свою продукцию, предназначенную для россиян. Несколько производителей безалкогольных напитков собираются подписать Кодекс добровольных обязательств. Согласно документу, содержание сахара в газировках и других напитках снизится к 2024 году в среднем на 10%, пишут "Ведомости".
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Также производители собираются ввести в ассортимент небольшие упаковки (менее 500 мл) и размещать информацию о составе в понятной для потребителя форме.

Под соглашением планируют подписаться СПБН, PepsiCo, IDS Borjomi Russia, "Coca-Cola HBC Россия" (разливает Coca-Cola), УК "Черноголовка", "Холдинг аква" (производитель "Ессентуков") и др.

Продвижение безалкогольных напитков их производители тоже добровольно ограничат: не будут размещать рекламу на телевидении, радио и в печатных изданиях, основная аудитория (более 50%) которых – дети до 12 лет; не будут раздавать бесплатно напитки вблизи школ и детских учреждений.

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PepsiCo и Coca-Cola снизят количество сахара в газировке для России

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Теги: газировка, сахар, производители, PepsiCo, Coca-Cola



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