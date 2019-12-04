20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале приставы притворились покупателями автомобиля, чтобы выйти на след должника

На Среднем Урале судебным приставам пришлось притвориться покупателями автомобиля, чтобы выйти на скрывавшегося должника.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, житель Серова задолжал своему знакомому порядка 580 тысяч рублей, но отдавать деньги не спешил. В ведомстве выяснили, что за должником зарегистрировано транспортное средство – автомобиль Land Rover Freelander, который он собирается продать.

Тогда приставы пошли на хитрость: позвонили уральцу и выразили желание "приобрести" кроссовер. Мужчина согласился показать автомобиль у Дворца водного спорта, после своего сеанса плавания.

Судебные приставы прибыли на место заблаговременно и приступили к аресту иномарки, находившейся на стоянке у Дворца. Хозяин, выйдя из здания и увидев сотрудников, поспешил немедленно скрыться. После ареста автомобиль был передан на ответственное хранение взыскателю.

Напомним, недавно в Екатеринбурге судебные приставы нашли должника, "сняв" у него квартиру.

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На Среднем Урале приставы притворились покупателями автомобиля, чтобы выйти на след должника

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Теги: приставы, автомобиль, покупатели



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