20 Сентября 2020
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Строитель космодрома "Восточный" получил 11 лет за хищения

Благовещенский городской суд приговорил к 11 годам заключения гендиректора субподрядной организации, которая была задействована на строительстве космодрома "Восточный".

Установлено, что в феврале 2012 года гендиректор компании "УСИО" Дмитрий Вишневский получил предоплату в размере почти 2 млрд рублей на создание системы внешнего электроснабжения первой очереди космодрома.

Однако подсудимый вместе со своим знакомым выводили государственные средства на другие счета. Ущерб составил 660,6 млн рублей, сообщает Regnum.

Кроме того, от Министерства обороны РФ он получил 500 млн рублей на выполнение другой подрядной работы в Новосибирской области. Но большую часть этих средств - 318,7 млн рублей - руководитель присвоил себе.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный".

Среди них - уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Он обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей.

Ранее на совещании с правительством Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома. Президент заявил, что "воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", "порядка так там до сих пор не удалось навести как следует".

Позже сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный.

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Строитель космодрома "Восточный" получил 11 лет за хищения

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Теги: космодром Восточный, УСИО, Дмитрий Вишневский



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