"Владел ружьем незаконно". Во время перестрелки в Перми один человек погиб и двое травмированы

Следователи озвучили подробности беспорядочной стрельбы в Перми – погиб один человек, ранены двое, в том числе сотрудник Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого - женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы. На месте происшествия работают следователи, группу возглавляет заместитель руководителя краевого управления СК Дмитрий Анащенко.