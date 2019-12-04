В Казахстане разоблачили фейковый суд, выносивший приговоры и назначавший штрафы

Мошенничество небывалых масштабов разоблачила прокуратура в Казахстане. В Алмате частное товарищество "Международный арбитражный суд "Справедливость" от имени государства судило граждан, лишало их водительских прав, взыскивало деньги и даже пыталось вызволить из СИЗО.

"Самовольно присвоив звание представителя власти, гражданка А. выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с Государственным гербом и другими реквизитами). Этими незаконными судебными актами лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц со следственного изолятора и др", - говорится в сообщении алматинской прокуратуры.

Сейчас "частный" суд ликвидирован, в отношении лже-судьи начато досудебное расследование по ст.390 УК РК (самовольное присвоение звания представителя власти).