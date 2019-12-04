В Госдуму в 2021 году могут пройти всего три партии

Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИЭПИ) спрогнозировали процент, которые партии смогут набрать по спискам в Госдуму, на основании результатов выборов последних двух лет.

Согласно этим подсчетам, в ГД могут остаться всего три партии, пишут "Ведомости".

По расчетам ИСЭПИ, "уникальный процент" ЕР равен 51,42% (54,2% на выборах 2016 года), КПРФ - 18,02% (13,34% в 2016 году), ЛДПР - 12,53% (13,14% в 2016 году), "Справедливая Россия" - 7,68% (6,22% в 2016 году).

Эксперты считают, что все эти значения должны корректироваться, поскольку результаты партий на федеральных и региональных выборах отличаются. "Единая Россия" на федеральных выборах получает меньше голосов, чем на региональных, ЛДПР - чуть больше, у КПРФ результаты отличаются незначительно.

Если бы федеральные выборы проводились сейчас, то результат "Единой России" оказался бы в интервале 42-45%. В парламент так же прошли бы КПРФ, ЛДПР. "Справедливая Россия" оказалась бы на грани прохождения 5%-ого барьера.

Малые партии, по расчетам исследователей, не набирают 5%, необходимых для получения мандатов по списку. Однако "уникальный процент" некоторых из них близок к этому барьеру.

Первыми претендентами на прохождение в Думу среди непарламентских партий авторы доклада считают "Коммунистов России" и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость (более 4% голосов)

Как сообщалось ранее, в Администрации президента России обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, большого числа малых партий, чтобы "Единая Россия" получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших барьер в 5%.

Предполагается, что малым партиям помогут собрать подписи, каждая наберет по 1–2%, но внесистемных оппозиционеров вроде соратников Алексея Навального или Дмитрия Гудкова допускать не планируют. Общая концепция в том, что на выборы разрешат идти большинству партий, ведь чем больше их будет, тем больше столкнется в одинаковых нишах: 3% они не наберут, но их голоса отойдут 3–4 основным партиям.