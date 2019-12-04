В Челябинске определили победителей конкурса на пост главного архитектора

В Челябинске определили победителей конкурса на пост главного архитектора города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в кадровый резерв для замещения должности включены генеральный директор проектной фирмы ООО "AMN24" и главный архитектор в архитектурном бюро "ЭШЕР" Павел Крутолапов, архитектор, директор ООО "Аксио" Кирилл Кугаевский и архитектор из Екатеринбурга Владимир Спиридонов.

Напомним, в начале ноября мэрия объявила конкурс на пост главного архитектора. Документы от претендентов принимали до 27 ноября. Было подано 16 заявок, из них 11 из Челябинска, три из Екатеринбурга и по одной заявке из Озерска и Санкт-Петербурга. В очном этапе конкурса приняли участие девять человек – они представили портфолио и ответили на вопросы конкурсной комиссии.