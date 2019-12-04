20 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Илья Кузьмин (2019) | Фото: vk.com, Илья Кузьмин

Суд по делу о "покушении" прикамского депутата на самого себя состоится на следующей неделе

Соликамский городской суд назначил дату первого слушания по уголовному делу в отношении депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, первое судебное заседание состоится 13 декабря.

Отметим, что сторонники партии КПРФ в Кунгуре проводят серию одиночных пикетов с требованием освободить парламентария.

Напомним, в феврале депутат сообщил о нападении на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. Кузьмину вменяется ложный донос, кроме того, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке, считают следователи, участвовали родственники и знакомые депутата. На время следствия он арестован.

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Суд по делу о "покушении" прикамского депутата на самого себя состоится на следующей неделе

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Теги: Илья Кузьмин, суд, покушение, ложный донос, КПРФ



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