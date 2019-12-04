20 Сентября 2020
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Антон Шипулин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Бежал штрафной круг перед школой": Ургант высмеял Шипулина, которого дети прождали на улице 40 минут

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" вновь прошелся по экс-биатлонисту Антону Шипулину, ныне принимающему законы в Госдуме. Шоумен поведал о курьезном случае, который произошел недавно в Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Ургант рассказал, что в Краснотурьинске школьники прождали олимпийского чемпиона Шипулина 40 минут на улице, ожидая встречи с ним.

"Потому что Антон, пока ехал, по пути не выбил все пять мишеней. Пришлось ему штрафной круг перед школой по кольцевой автодороге... Но помощник депутата рассказал, что обвинения беспочвенны: депутат прибыл в школу в соответствии с графиком - детей вывели на улицу слишком рано руководители школы", - рассказал он.

Его соведущий задал вопрос: почему их так рано вывели?

"А потому, чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу "Да здравствует Госдума", - в шутку ответил Иван.

Напомним, ранее Ургант уже шутил над Шипулиным, когда тот выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в парламент. А перед этим Антон был гостем шоу, где сыграл в "офисный биатлон".

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"Бежал штрафной круг перед школой": Ургант высмеял Шипулина, которого дети прождали на улице 40 минут

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Теги: Ургант, Шипулин, дети, шоу



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