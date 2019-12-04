20 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Правительственный грант на 600 миллионов власти Зауралья потратят на ремонт школ, детсадов и дворов

Зауралью выделен грант в размере 614,6 млн руб. Деньги выделило Министерство финансов РФ за эффективную работу местной власти.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, всего в России подобные гранты получили 50 регионов, общая сумма выделенных средств составила 45 млрд руб.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что выделенные деньги - это заслуга всех управлений и ведомств Зауралья.

Деньги потратят в ближайшее время. Принято решение направить их на ремонт школ, детских садов, дворов и фасадов домов, а также на развитие экономики области и решение жилищных вопросов населения.

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Правительственный грант на 600 миллионов власти Зауралья потратят на ремонт школ, детсадов и дворов

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Теги: грант, Курган, деньги, Зауралье



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