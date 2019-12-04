20 Сентября 2020
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Экономика В России
салат оливье (2012) | Фото:1tv.ru

Индекс Оливье за год вырос на 4,6%

Так называемый индекс Оливье – средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного новогоднего салата – вырос за год на 4,6%. Таковы данные Росстата, на которые ссылаются "Известия".
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Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 руб. В 2018 году стоимость составляла 325 руб. Для двенадцати порций новогоднего салата придется потратить 1,02 тыс. руб.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Больше всего за год подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса, огурцы и горошек (на 6%), майонез (на 5%). Куриные яйца также подорожали, но всего на 1%. При этом морковь и картофель снизились в цене за год.

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Индекс Оливье за год вырос на 4,6%

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Теги: индекс оливье, росстат, рост цен, россия, новый год



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Ранее 27.12.2012 14:28 Мск "Индекс оливье" в этом году составил 162 рубля

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