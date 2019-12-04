США снова не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

По словам дипломатов, власти США "последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы".

При этом МИД России так и не получил ответов на запросы по поводу невыданных виз делегации Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН, пишет Regnum.

Напомним, в сентябре десять членов делегации РФ не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. В МИД РФ назвали это "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН".

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инцидент с визами, напомнил о предложении Иосифа Сталина во время создания ООН разместить штаб-квартиру организации в Сочи.

В июле посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России.

Это произошло после того, как 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США в апреле 2018 года, пояснил посол.