В Перми неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям. Стрелок задержан

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кожаные рюкзаки для женщин отсюда

Происшествия Пермский край
Стрельба, погибшая, Пермь (2019) | Фото: Mash

В Перми неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям. Стрелок задержан

В Перми неизвестный начал беспорядочно стрелять по прохожим, передает корреспондент Накануне.RU.

Злоумышленник открыл огонь рано утром. По данным ТАСС, пострадал один из сотрудников Росгвадии, участвовавший в задержании преступника. Mash сообщает об одном погибшем.

Источник, близкий к силовым структурам, рассказал Накануне.RU, что в итоге стрелка удалось задержать.

В пресс-службе краевого управления Росгвардии Накануне.RU сообщили, что прокомментируют происшествие позднее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям. Стрелок задержан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стрельба, Пермь, Росгвардия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2019 15:37 Мск В Перми предъявлено обвинение стрелку, ранившему водителя машины Росгвардии
Ранее 05.12.2019 16:00 Мск В Перми арестован стрелок, от рук которого пострадал водитель росгвардейского автомобиля
Ранее 04.12.2019 15:17 Мск В Прикамье представят к награде росгвардейца, задержавшего убийцу
Ранее 04.12.2019 10:51 Мск Стрелок, убивший в Перми человека, считал себя "героем видеоигры"
Ранее 04.12.2019 10:20 Мск "Ъ": Пермский стрелок, убивший одного и ранивший двоих людей, - безработный бывший бизнесмен
Ранее 04.12.2019 09:32 Мск Жизням пострадавших в перестрелке в Перми ничто не угрожает, - минздрав Прикамья
Ранее 04.12.2019 08:28 Мск "Владел ружьем незаконно". Во время перестрелки в Перми один человек погиб и двое травмированы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети