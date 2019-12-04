В Перми неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям. Стрелок задержан

В Перми неизвестный начал беспорядочно стрелять по прохожим, передает корреспондент Накануне.RU.

Злоумышленник открыл огонь рано утром. По данным ТАСС, пострадал один из сотрудников Росгвадии, участвовавший в задержании преступника. Mash сообщает об одном погибшем.

Источник, близкий к силовым структурам, рассказал Накануне.RU, что в итоге стрелка удалось задержать.

В пресс-службе краевого управления Росгвардии Накануне.RU сообщили, что прокомментируют происшествие позднее.