20 Сентября 2020
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виза (2012) | Фото:turbooks.ru

Чаще всего россияне не получают визу в Чехию, Испанию и Италию - статистика

Россияне чаще всего отменяют путешествие из-за невыдачи визы в Чехию, Испанию и Италию. Таковы данные страховой компании "Согласие". Эксперты проанализировали статистику по страховым полисам с риском "невозможность совершения поездки" по причине отказа в выдаче визы.

На Чехию, Испанию и Италию приходится, соответственно, 26%, 19% и 18% случаев неполучения визы. Еще 14% путешественников не отправляются по этой причине в Грецию, 11% – во Францию, 4% – в Германию, 8% – в остальные страны, куда требуется виза.

На невыезд приходится 3% страховых случаев по полисам ВЗР, урегулированных страховой компанией "Согласие" в 2019 году. Подавляющее большинство неприятностей случается с российскими путешественниками уже в поездке: 74% из них – это заболевания, 23% – травмы.

В 33% случаев туристы получают травмы и заболевают на отдыхе в Турции, в 26% – в Таиланде, в 7% – в ОАЭ, в 5% – в Греции, в 3% – в Индии, в 2% – в Китае. В последние годы расширяется география поездок российских граждан, и каждый год список экзотических стран пополняется новыми странами и регионами.

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Чаще всего россияне не получают визу в Чехию, Испанию и Италию - статистика

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Теги: виза, отказ в выдаче визы, шенген, испания, италия, чехия



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