Названия, предложенные журналистом Накануне.RU, победили в опросе по наименованию курганских скверов

В Кургане завершился опрос населения по наименованию новых городских скверов - три названия, предложенные журналистом Накануне.RU Михаилом Белокрыловым, набрали наибольшее количество голосов.

Белокрылов предложил назвать сквер на пересечении улиц Томина и Куйбышева "Аптекарским" - за это название проголосовали более 70% опрошенных. Также победило название сквера в Восточном поселке - более 75% опрошенных согласились с нашим корреспондентом и считают, что этот новый сквер должен называться "Гагаринским" - по наименованию улицы Гагарина, которая проходит через весь поселок.

Третье название - сквер "Библиотечный", за него проголосовали более 77% опрошенных. Он находится на улице Карла Маркса в районе домов №107 и 111.

Жители отдали свои голоса и за названия других скверов. Так, сквер возле дома №49Б на улице Пушкина горожане привыкли называть "Юбилейным" - за это название проголосовали 65% от общего числа. Сквер у дома №86 на улице Гоголя предложено назвать "Яблоневым", а сквер на пересечении улиц Савельева и Гоголя - "Гоголевским". Еще один сквер - на пересечении улиц Пушкина и Ленина решено назвать "Пушкинским".

Названия мог предложить любой желающий, направив их по электронной почте. Весь ноябрь люди отдавали свои голоса за наиболее хорошие по их мнению наименования. Всего поступило более 30 вариантов названий, на голосование вынесли 26.

Сейчас названия-победители будут направлены в комиссию по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов Кургана для принятия решения в соответствии с установленным порядком.