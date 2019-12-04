На месте обрушившегося жилого дома в Белгородской области под завалами спасатели нашли погибшего

Ночью при разборе завалов жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области спасатели обнаружили тело мужчины.

Он скончался, сообщили в МЧС региона.

Напомним, вечером 3 декабря в 4-этажном жилом доме взорвался газ, после чего внезапно рухнули перекрытия стены и балкон верхнего этажа. Всего в доме прописано 23 человека, 18 граждан эвакуировали, еще пятеро получили различные травмы.

У одного из пострадавших сломан голеностоп и ожоги тела. У женщины 1953 года рождения ссадины и ушибы, а также травма. У женщины 1975 года рождения ожоги лица, шеи и дыхательных путей. У мужчины 1970 года рождения перелом пальца и также ожоги. Самые серьезные травмы получила женщина 1954 года рождения - у нее ожоги 40% поверхности тела и травматический шок.