УВЗ удостоен премии за проект в сфере интеллектуальной собственности

Команда управления интеллектуальной собственности Уралвагонзавода (в составе Корпорации УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) стала обладателем первой российской премии IP RUSSIA AWARDS в номинации «Лучшая коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)», передает корреспондент Накануне.RU.

УВЗ представил проект по коммерциализации прав на РИД. Сегодня на предприятии действует более 90 лицензионных договоров, в том числе на право использования товарных знаков «Уралвагонзавод» и на право использования РИД гражданского назначения.

Проект Уралвагонзавода по коммерциализации прав на РИД рассчитан на три года и предполагает повышение конкурентоспособности на рынке инноваций, поддержание положительной деловой репутации, увеличение дохода и рост капитализации нематериальных активов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

На премии IP RUSSIA AWARDS специалисты управления интеллектуальной собственности УВЗ принимали участие в трех номинациях из 12. Соперниками уралвагонзаводцев были около 50 компаний, в том числе: "Лаборатория Касперский", «Калашников», «Яндекс», «Газпром», РУСАЛ, СИБУР, МТС, «Туполев» и другие.

"Победить в таком конкурсе при такой жесткой конкуренции - знаковое для нас событие. Это большая заслуга всей нашей команды. Но также это достаточно закономерный результат, ведь на Уралвагонзаводе деятельности в области интеллектуальной собственности в настоящее время уделяется большое внимание", - отмечает начальник управления интеллектуальной собственности Сергей Ананьев.