Первыми физлицами-иноагентами следует признать сотрудников «Новой газеты» - Осташко

В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о СМИ-иноагентах, сотрудники Федерального агентства новостей (ФАН) попросили прокомментировать эту новость известного политаналитика, главного редактора медиа-издания Politrussia Руслана Осташко.

В первую очередь, корреспондентов интересовало, позволит ли законодательная возможность признания иноагентами физических лиц предотвращать вмешательство во внутренние дела России. А этим откровенно грешат как иностранные и прозападные СМИ, так и отдельные журналисты и блогеры. Кого, по мнению политического аналитика, в первую очередь признают иноагентом?

По мнению Руслана, инициатива сама по себе полезная, но, к сожалению, она не станет достаточно эффективной мерой.

«Практика показывает, что даже НКО (некоммерческим организациям) — выявленным иностранным агентам — никто не мешает работать. Эти НКО, конечно, пытаются добиться очищения от этого клейма, но практика показывает, что они как работали, так и будут работать. - поясняет свою мысль главред Politrussia. – Вот и с физлицами будет то же самое».

Действительно, ведь каждого человека не заставишь прикреплять к своим интернет-сообщениям маркировку о том, что он является иноагентом. Вряд ли это будут делать западные социальные сети типа Facebook, которые и без того не слишком соблюдают законы Российской Федерации в области коммуникаций. И даже огромные штрафы за отсутствие метки на странице иноагента пока что «не будет работать из-за слабой правоприменительной практики», уточняет Осташко.

Достаточно вспомнить историю с Telegram, который должен быть заблокирован на территории РФ по решению суда, однако у Роскомнадзора до сих пор это не слишком это получаалось – россияне в мессенджере как общались, так и общаются, обращает внимание эксперт:

«Дума, государство в целом порой принимают очень правильные и нужные законы, но мы не можем реализовать их на практике».

Более того, для эффективного исполнения закона об иноагентах России очень не хватает нормы о лишении гражданства. И первыми, к кому ее следует применить (наряду с поправками о физических лицах-иноагентах), это «сотрудники «Новой газеты», которые лепят фейки один за другим», убежден Руслан Осташко:

«Я вообще не понимаю, как это может называться журналистикой! Пусть работают в тех странах, где им комфортно!»

Подобная практика уже используется некоторыми представителями пишущей братии. По утверждению главреда Politrussia, они «просто выезжают за границу и работают на русскоязычный сегмент интернета». Причем как СМИ, так и физлица.