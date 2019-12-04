"Третий сектор экономики": в Нижневартовске оценили развитие НКО

Движение энтузиастов-добровольцев в России приобретает всё больший размах. Некоммерческие организации стали хорошим плацдармом для того, чтобы гражданам проявить свою активность, а подчас и сделать первые шаги в предпринимательской деятельности. В Нижневартовске прошёл форум некоммерческих организаций "Город - это мы", посвящённый вопросам взаимодействия гражданских и государственных институтов, а также роли социального предпринимательства в решении проблем муниципалитета и реализации национальных проектов. Корреспондент Накануне.RU побывал на мероприятии и узнал, как гражданская активность жителей столицы Самотлора фактически формируется в третий сектор экономики города.

Мероприятие открылось с презентации некоммерческих организаций и добровольческих объединений города. Сейчас в городе зарегистрировано около 360 некоммерческих и добровольческих организаций, работающих в самых различных сферах. Отметим, что 180 из них - представители социально-ориентированных организаций.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Добро без границ" даёт возможность получить услуги специалистов: нейропсихолога, дефектолога, логопеда и т.д., а также пройти подготовку к школе.

В городе существует объединение семей погибших защитников Отечества. В ходе выставки был представлен стенд с информацией об уроженцах Нижневартовска, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в горячих точках.

Общественная организация "Азимут" занимается поиском пропавших людей в Нижневартовске и окрестностях. Хотя официально она зарегистрирована только в этом году, но активисты разыскивают пропавших людей уже несколько лет, при этом в большинстве случаев поиск проходит успешно и пропавших находят живыми. В этом году представитель организации прошёл в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России".

Нижневартовская городская общественная организация пенсионеров Клуб "Вартовчане" занимаются организацией досуга старшего поколения. Поддержку клубу оказала администрация города, предоставив необходимое помещение. На выставочном стенде были представлены результаты их творчества.

"Сибирское наследие" ставит целью популяризацию истории родного края. В ходе форума участники узнали об археологических раскопках памятника Большеларьякское городище.

"Наша организация сотрудничает также с организацией "Северная археология", - рассказал Накануне.RU сотрудник организации, магистрант Нижневартовсского государственного университета Тимур Шуляк, - мы занимаемся изучением памятников нашего региона, в основном Нижневартовского района. Наша цель заключается, прежде всего, в просвещении - рассказывать людям, какие памятники существуют в нашем крае. Для многих становится открытием, что в Югре есть памятники того же Каменного века. Хочется бы донести до жителей, что и наш район богат историей. Работы "Северной археологией" проводились на местах исторических памятниках, где с момента последних раскопок прошло почти 40 лет. Сейчас мы изучаем, как мигрировали автохтонное население, селькупы, ханты. И эти раскопки как раз часть нашего исследования".

После проведения выставок состоялась церемония награждения особо отличившихся в работе организаций.

Как отметила в ходе форума заместитель директора департамента социальной политики администрации города Ирина Стрельцова,граждане и некоммерческие организации – это партнеры в решение важнейших городских задач, участники региональных и национальных проектов. Представители городской Общественной палаты и советов привлекались к мероприятиям в сфере контроля - от ЕГЭ до мониторинга состояния городской инфраструктуры. Каждым департаментом определён и утверждён перечень услуг, которые можно передать на исполнение негосударственным организациям, разработаны стандарты и определено финансовое обеспечение проектов в сфере физической культуры, спорта, молодёжной политики и социального обслуживания. В городе проведено более 50 образовательных мероприятий для НКО разного уровня, и как итог более 60 НКО заявились на гранты Президента РФ и губернатора Югры, представив более ста проектов и попав в реестр получателей государственной поддержки.

В настоящее время НКО фактически формируют третий сектор экономики. Расширяется доступ социально ориентированных организаций и соцпредпринимательства к предоставлению услуг в таких отраслях как образование, здравоохранение, соцобслуживание. Снижаются административные барьеры к получению статуса исполнителя общественно-полезных услуг, увеличивается доля бюджетных средств, выделяемых НКО и социальному предпринимательству на предоставление таких услуг; внедряются механизмы оценки деятельности организаций, развивается инфраструктура поддержки, увеличиваются налоговые льготы. Фактически в городе дан старт к формированию межсекторного взаимодействия в сфере реализации приоритетных национальных проектов и программ. Расширяется доступ НКО к льготному финансированию, включая услуги региональных гарантийных фондов и фондов микрокредитования. Предпринимаются меры по увеличению доли молодёжи, профессионально занятой в НКО.

"Сегодня есть несколько перспективных путей для их [НКО] развития. Такие организации могут оставаться добровольческими, но сегодня в силу закона любая некоммерческая организация может заниматься и коммерческой деятельностью, если направляет полученные средства на реализацию своих уставных целей. Организации могут оставаться и только получателями грантов. Возможна ситуация, когда каждый шаг, проект организации подкрепляется новым грантом. Либо это развитие по пути социального предпринимательства, о чем сегодня на форуме организации познакомились, с возможностями и преимуществами каждого из вариантов развития организаций", - рассказала Ирина Стрельцова Накануне.RU.

По ее словам, закон о социальном предпринимательстве, который появился только в июле 2019 года дал сильный толчок для развития направления. В рамках фонда поддержки предпринимательства Югры создан Центр по развитию инноваций, который предлагает мощные образовательные программы для НКО и социальным предпринимателям, подчеркивает Ирина Стрельцова.

Сейчас Нижневартовск занимает третье место по объему поддержки НКО среди муниципальных образований Югры, и местные власти рассчитывают удерживать положение в тройке лидеров. Для этого в ходе мероприятия состоялись также тренинги, которые для сотрудников НКО провели федеральные эксперты. один из них, консультант по общественным проектам и социальным технологиям Егор Якорев в беседе с Накануне.RU также отметил высокий уровень развития некоммерческого сектора в городе.

"Для города в 400 тыс. жителей это очень большой объём. И мы видим очень мощную для такого города систему государственной поддержки. Это два взаимосвязанных элемента, с одной стороны - мощная поддержка, с другой - большое количество людей объединяется и реализует свои инициативы. Это очень достойно, и не зря Югра находится в лидерах", - отметил он.

Несмотря на уже достигнутые высокие показатели НКО Нижневартовска, на форуме многим удалось узнать, как сделать свою работу еще более эффективной. "Я думаю, что это политическая воля руководства, это специфика принимающих решения людей. Это говорит о том, что и в городе, и в регионе, с учётом того, что в масштабах всего округа такая политика ведётся, находятся управленцы, которые понимают важность, нужность поддержки развития некоммерческого сектора и искренне помогают развитию", - подчеркнул он.