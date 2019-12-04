Охолощенное оружие, реалити-шоу, рассеченная бровь...Почему "эсер" Ионин против освидетельствования "через дурку" вузовских преподавателей?

События с преподавателем СПбГУ, а также реконструктором - расчленителем Соколовым и всплывающие информации о жалобах на харассмент в российских ВУЗах заставили не только общество, но и парламентариев задуматься о том, чтобы законодательно закрепить обязательное медицинское обследование сотрудников высших учебных заведений. Учесть все жизненные ситуации, конечно, вряд ли получится, но инициатива депутата от ЛДПР Василия Власова организовать постоянную работу психологов в вузах некоторыми его коллегами была поддержана. Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, например, к инициативе отнесся позитивно и предложил также, чтобы в диспансеризацию для преподавателей был включен осмотр психотерапевтом.

Диссонансом на этом фоне оказались высказывания противников возможных нововведений. В частности, хорошо известный на Урале депутат от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин не поддержал мнение своих коллег об обязательном освидетельствовании профессорско-преподавательского состава с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. «Псих или мерзавец — не должность или статус. Среди таких уважаемых профессий, как врач или школьный учитель, тоже такое случается, к огромному сожалению», цитирует Ионина интернет-портал "ДумаТВ".

Согласитесь, крайне странная позиция, если учесть сколько негативных новостей в последнее время поступило из среды вузовских педагогов и учащихся. При этом, аргументация парламентария, мягко выражаясь, не совсем понятна. Мол, они свое итак получат. Возможно, горе-преподаватели действительно свое получат, но как это коррелируется с необходимостью создать препоны для попадания в преподавательский корпус не совсем адекватных персон в будущем? На что, собственно, и направлена инициатива коллег Ионина.

Понятно, что столь своеобразная позиция депутата Ионина не могла не повлечь пристального внимания к персоне самого депутата. И столько удивительных эпизодов имеется, что даже изучать особо не приходится. Информации в СМИ о разных, скажем так, нестандартных ситуациях, в которых оказывался одним из действующих лиц депутат Ионин, предостаточно.

В 2014 году уральские СМИ активно писали о "мутной" истории с переделом на рынке ЖКХ - услуг города Арамиля, в которой неоднократно упоминалась фамилия депутата тогда еще законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина. Тогда региональный парламентарий и его помощники действительно вели супер-активную работу в рамках проекта "Справедливое ЖКХ", в том числе, и в Арамиле. И деятельность эта, как подозревали в городе, была как-то однобоко выгодна одной их управляющих компаний города.

В последней кампании по выборам губернатора Свердловской области (2017 год) Дмитрий Ионин принимал самое активное участие - как один из претендентов на высокий пост. И надо же такому случиться, в разгар кампании подвергся избиению, точнее, как он сам писал в соцсетях, оказался объектом нападения неизвестных, в результате чего "сильно рассечена бровь и легкое сотрясение". По идее, дело нешуточное, на кандидата в губернаторы напали и избили, но почему-то политик Ионин так и не обратился в правоохранительные органы с заявлением о происшествии.

Согласитесь - удивительно. Вот и свердловские СМИ удивились и, конечно, попытались понять - что к чему. "Раскопки" журналистов до конца ситуацию не прояснили, но выявили обстоятельства, которые вполне объясняли нежелание Ионина обращаться в полицию. Как сообщали уральские журналисты, правоохранители после публикаций в СМИ о понесенном ущербе здоровью депутата - кандидата все же попытались разобраться и пообщались с ним по телефону. Но особой ясности в происшествие тогда так и не было внесено. Хотя полицейские на правах анонимности прозрачно намекали, что нежелание Дмитрия Ионина обращаться с заявлением было вызвано, скорей всего, пикантными обстоятельствами инцидента. Мол, и сам депутат - кандидат был не в лучшей форме в момент нападения, и нападение-то было, скорей, не нападением, а банальной дракой, и вполне возможно, столкновение было по причине разногласий относительно "шерше ля фам".

Более прозрачной была история судебных разбирательств с тогдашним соперником Дмитрия Ионина - кандидатом в свердловские губернаторы от КПРФ Алексеем Парфеновым. Тут парламентарий Ионин доказал, что он вовсе не против общения с официальными органами в принципе и обращался в суд с требованием аннулировать регистрацию кандидата от КПРФ Алексея Парфенова. Однако добиться этого ему не удалось, а после выборов, оказавшихся неудачными для обоих, еще и выплатил Парфенову компенсацию судебных расходов.

Получается, Дмитрий Ионин далеко не всегда относится безразлично к привлечению официальных инстанций к разбирательствам в трудных ситуациях. Видимо, тогда, когда ему выгодно и когда все прозрачно - депутат вполне умеет взаимодействовать с госорганами. Тогда почему же это делается не всегда? Ответ напрашивается - наверное, бывают причины личного свойства.

В мае 2019 года уже с депутатом Госдумы Дмитрием Иониным случилось происшествие, о котором он, скорей всего, предпочел бы никого не информировать - ни СМИ, ни госорганы. Но пройти мимо факта стрельбы из оружия на городской площадке было бы верхом непрофессионализма для журналистов и полицейских.

Именно такой поразительный эпизод случился в биографии федерального парламентария в 2019 году. Накануне.RU как и почти все уральские СМИ писало об этом. Напомним коротко об этом неординарном случае.

Итак в мае 2019 году депутат Дмитрий Ионин прибыл на Урал в город Камышлов, где был намерен, по его словам, помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Но дольщики с их проблемами в этот раз остались, как говорится, за кадром. А вот в кадрах, облетевших Рунет и буквально взорвавших информационную повестку на Урале оказался сам депутат и группа людей вокруг него, стреляющего из оружия. Полиция на этот раз оказалась на месте впечатляющего флэш-моба оперативно, но депутат, пользуясь своим парламентским иммунитетом, осматривать свое авто не согласился.

По факту этой пальбы было заведено уголовное дело за хулиганство (ст. 213 Уголовного кодекса), сообщалось об обысках у помощника депутата, сам Ионин рассказывал на своих страницах в соцсетях, что побывал на допросе у следователя.

Но как сейчас идет расследование - информации нет. Мы обратились с официальным запросом в СК по Свердловской области, чтобы выяснить подробности. Ответ пришел неожиданно быстро. Представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил Накануне.RU подтвердил, что действительно уголовное дело возбуждено по факту стрельбы, квалификация – пункт а части 1 статьи 213 УК РФ - хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

И добавил: :"В настоящее время дело расследуется 2 отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Необходимые следственные действия продолжаются. Согласно положениям закона, в соответствии с позицией следствия, какая-либо более подробная информация разглашению не подлежит. Вместе с тем, после завершения производства следственных действий, СУ СКР рассмотрит возможность предоставления СМИ информации относительно обстоятельств, которые установлены в ходе расследования".

Пока следователи расследуют, депутат успел наобщаться с журналистами по поводу нашумевшей стрельбы немало. И каждый раз прибавлялись некие новые штрихи к поступку, который он обозначил как "глупость". Депутат, оказывается, вовсе ничего плохого не хотел, а хотел "привлечь внимание к обманутым дольщикам", "приобрел этот предмет, который имитирует звуки выстрелов", в "подарок парням", а на месте стрельбы "мы его проверили, это было неправильно, но никто не пострадал" и так далее.

Тогда далеко не все согласились с депутатом, что "ничего страшного не произошло", в интернете даже появилась петиция обращенная к спикеру Госдумы с требованием отставки депутат Ионина, но эффекта не возымела. Мы предположили, что, возможно, какие-то меры к депутату - любителю пострелять все же принимала соответствующая комиссия Государственной думы. И направили запрос председателю Комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Ведь по большому счету как бы сейчас не пытался Ионин притушить впечатление от эпизода со стрельбой с его участием, сказать, что стрелять в городе нормально и этично нельзя даже по отношению к обычному человеку. А тут ведь речь об этичности поведения депутата Государственной думы. Пока ответа из госдумской комиссии редакция не получила. Очень не хочется думать, что госдепы просто пытаются не заметить то, как и чем отличается их коллега.

Кстати, депутат Дмитрий Ионин попал в Госдумы не в итоге выборных процедур, а в 2017 году вместо справедливоросса Александра Буркова, который был назначен на пост губернатора Омской области. Ионин - однопартиец своего земляка Буркова, ушедшего в исполнительную власть. Правда, членом Справедливой России Ионин стал не сразу.

Политическая карьера молодого депутата была, судя по сообщениям СМИ, извилистой. В начале нулевых Ионина ассоциировали и с коммунистами, и с ЛДПР, и даже с единороссами. А в 2009 году он вдруг выдвинулся от «Справедливой России». Кстати, и в «Справедливой России» депутат успел отметиться, в 2013 году свердловские однопартийцы его упрекали в том, что он ставит личные интересы ваши партийных, продвигая в партсписок на выборы своих друзей, которые в итоге проиграли. Кроме того, Дмитрий Ионин стал режиссером и главным действующим лицом своеобразного "реалити-шоу", когда поселился в бараке в Серове и при этом "прогулял" пленарное заседание. Был у молодого парламентария и опыт общения со следователями, когда он проходил свидетелем по делу Олега Кынева, прогремевшего на всю страну. Одним словом, народный избранник Ионин, несмотря на молодость, уже имеет бурную биографию. Что там в перспективе - жизнь покажет, но инцидент со стрельбой в городе рядовым уж точно никак назвать нельзя.

Сейчас депутат Госдумы Дмитрий Ионин именно от "Справедливой России" трудится на законодательной ниве. Правда, про то, что конкретно сделал депутат Ионин мало известно. Не слышно ни о каких-то законопроектах, которые он предложил или в разработке которых участвовал, ни об участии в других аспектах законодательной деятельности.

При этом у СР дела с представительством в Госдуме от выборов к выборам итак идут все скромней и скромней. Популярность эсеров неуклонно снижается, как и размер их фракции в Госдуме. Сейчас это всего 23 депутата, что на треть меньше, чем на дебютных для СР выборах 12 лет назад. И при этом депутат СР Ионин умудряется своими неэтичными поступками отличаться раз от разу. Партии было бы вполне логично задуматься - а нужен ли такой представитель СР в Государственной Думе?





Поэтому мы сочли логичным обратиться с запросом относительно партийной оценки инцидента со стрельбой к главеУвы, но и однопартийцы на момент выхода публикации не ответили на запрос. Возможно, в партии действительно идет пока не публичная, но напряженная работа над ошибками? Потому что - если абсолютно всем инстанциям как-то все равно, что там с моральным обликом молодого депутата, то какой уровень доверия рядового избирателя к такой думе и такой партии может быть?

Социологи в октябре 2019 года провели очередной замер уровня доверия россиян к институтам власти. Итоги оказались,мягко говоря, не утешительными для депутатского корпуса. Данные опроса, проведенного «Левада-центром», гласят: снижение доверия в отношении Государственной думы РФ по сравнению с ситуацией годичной давности произошло на 8 пунктов, с 48% до 40%.

А ведь вряд ли большинство россиян так уж дотошно разбирается в нюансах законодательной работы. Люди интуитивно понимают, что если законодательной работой заняты достойные, уважаемые, профессионально состоятельные граждане, то и доверять всему институту, законам, которые выходят из-под их пера, можно и нужно.

А если депутат - это человек, который по глупости может создать инцидент со стрельбой в городе, то о каком доверии может идти речь?