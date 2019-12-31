17 Октября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

В Курганской области осужден владелец незаконного арсенала оружия

В Курганской области вынесли приговор владельцу незаконного оружейного арсенала.

В ноябре 2019 года у одного из жителей Катайска сотрудники регионального УФСБ обнаружили и изъяли три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки LongRifle, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ему назначили судебный штраф.

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В Курганской области осужден владелец незаконного арсенала оружия

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Теги: незаконный арсенал, фсб



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