Один в тяжелом состоянии: врачи оценили состояние 13 пострадавших в ДТП с автобусом под Сургутом

Пятеро из 13 пострадавших накануне в ДТП под Сургутом остаются в больницах. Четыре человека лечатся в травмцентре Сургута, еще один человек в больнице Лянтора. 8 пострадавших были отпущены на амбулаторное наблюдение.

Авария произошла накануне вечером в понедельник, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и случилось ДТП.

Из четверых, госпитализированных в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, один находится в состоянии тяжелой степени тяжести, трое - в средней степени. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, передает РИА Новости.

Как сообщили в прокуратура округа, по факту ДТП проводится проверка, исполняющий обязанности прокурора Сургутского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов.