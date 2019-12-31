Вода из батареи и антисептик для животных - паленый алкоголь в Екатеринбурге делали из подручных средств

В Екатеринбурге мигранты организовали цех по производству паленого алкоголя из антисептика для животных. Полиция и Росгвардия пресекли нелегальный бизнес. При задержании бутлегеры попытались скрыться в машине с готовой паленкой, протаранив машину полиции.

Полицейские были удивлены, обнаружив, что одним из ингредиентов "коктейлей", которые оформлялись в этикетки известных алкогольных брендов, оказалась обеззараживающая жидкость, применяемая в ветеринарии, а также вода из батареи отопления.

Удалось не допустить распространения 26 тыс. бутылок сомнительного алкоголя под этикетками водки "Хортица" и "Белуга", виски "Джек Дениэлс", коньяк "Кенигсберг" и "Хеннесси", а также вино "Киндзмараули", ром и многие другие.

Как сообщил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, суррогат реализовывался через сеть городских кафе и другие увеселительные заведения. Конфискованное сотрудники ОВД направили на экспертизу, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.