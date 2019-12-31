17 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2019) | Фото: 66.мвд.рф

Фронтовичку-снайпера, лично знакомую с Путиным, поздравили полицейские Дед Мороз и Снегурочка

На Урале известную фронтовичку и ветерана МВД из поселка Монетный Березовского городского округа Надежду Алексеевну Минову, отметившую в октябре 2019 года 95-летний юбилей, и которую лично поздравил президент нашей страны, накануне новогодних и рождественских праздников посетили Дед Мороз и Снегурочка. Об этом общественность и СМИ  проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Роли Деда Мороза и Снегурочки исполнили инспектор ГИБДД Анатолий Русинов и сотрудница Управления по вопросам миграции регионального полицейского главка Алёна Козел. Неожиданные гости стали самым настоящим сюрпризом. Они вручили легендарному снайперу Великой отечественной войны памятный сувенир, а также преподнесли музыкальный подарок в виде нескольких композиций. На скрипке сыграли популярную мелодию «В лесу родилась елочка», а под баян исполнили песню «Ну где же ты, любовь моя!». Хозяйка дома так растрогалась, что не хотела отпускать нарядных сказочных героев, пока не угостила их вкусным яблочным пирогом с чаем. Этот визит состоялся в рамках акции МВД «Полицейский Дед Мороз». От посещения стражей порядка на глазах пожилой женщины появилась слезинка, потому что полицейские напомнили ей детские годы и позволили вспомнить эмоции юности», - рассказал полковник Горелых. 

Акцию для ветеранов гарнизона по поручению начальника Главного управления генерал-майора полиции Александра Мешкова организовали представители УРЛС ГУ МВД области.

В 1942 году Надежду не хотели брать на фронт из-за нехватки роста  и веса, но благодаря упорству и настырности  она все-таки поступила в школу снайперов. Эти черты характера еще не раз помогли ей в дальнейшем. Снайперу недостаточно просто метко стрелять – надо еще уметь терпеливо и настойчиво ждать сутками напролет свою цель, невзирая на холод, жажду.  Весной 1945 года под Берлином пуля вражеского снайпера угодила ей в медаль на груди и отрикошетила в ухо. Девушка потеряла сознание. Очнувшись, несмотря на контузию, она продолжила выслеживать своего противника и все-таки ликвидировала фашиста. А ночью наши разведчики смогли  вынести раненую девушку в расположение своей части. 

После войны Надежда Алексеевна выучилась на хирургическую сестру и много лет проработала в медико-санитарной части Свердловского гарнизона МВД. Её парадный китель украшают медали «За отвагу», «За боевые заслуги», а также значок гвардейца с вмятиной от той самой вражеской пули и орден Отечественной войны.

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Фронтовичку-снайпера, лично знакомую с Путиным, поздравили полицейские Дед Мороз и Снегурочка

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Теги: дед мороз, снегурочка,



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