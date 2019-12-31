Новогодние хлопоты: Что пить, с чем смешивать и как пережить похмелье - советы наркологов

За новогодним столом лучше не смешивать алкогольные напитки. Такой совет дал заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

Нарколог, которого цитирует агентство Москва, объяснил, что все напитки различаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством, поэтому лучше остановить выбор на одном напитке и в течение празднования не менять его и не смешивать с другими.

"Смешивать не стоит по причине того, что напитки разного градуса, разного качества, разного содержания сахара. Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал. Тогда вероятность развития осложнений разного рода - соматических и психических - уменьшается. Любое смешивание опасно. Сложно предсказать, как оно подействует в отдельно взятом случае. Народное мнение о том, что если смешиваешь, то градус надо повышать - заблуждение", - сказал Кубарев.

Употребление алкоголя с газировками, как пояснил Кубарев, увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.

Для борьбы с похмельем 1 января главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, слова которого приводит Москва 24, посоветовал ничего не делать. В частности, не пить кофе и не пытаться заниматься спортом.

Если похмелье не очень тяжелое, то лучше ничего не делать часов до трех, самый край – до шести вечера 1 января, можно пить кефир или некрепкий чай, белковые бульоны, рассол, хаш, может помочь недоеденный холодец или нежирная яичница.

Нельзя с похмелья налегать на сладости, пить крепкий кофе или пытаться прогнать похмелье активными прогулками.

Чтобы не было таких серьезных последствия, Брюн рекомендует вовсе не злоупотреблять алкогольным напитками. "Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1 тыс. рублей. И при достаточно серьезной активности: танцах, песнях или прогулках", - цитируют Брюна Известия. По мнению Брюна, лучше всего покупать французское, чилийское, аргентинское, итальянское или немецко-рейнское вино. Также он посоветовал взрослым воздержаться от чрезмерного восторга от употребления алкоголя при детях, поскольку это закрепится их сознании.

О воздействии алкоголя на организм рассказал АиФ врач-методист центра медпрофилактики Александр Горячев.

"Только 5% алкоголя выводится из организма напрямую: посредством потоотделения и мочеиспускания. Оставшиеся 95 % этанола поступают в пищевой тракт, кровеносную систему, в нервные клетки и мозг, печень и почки. Внутри организма этанол окисляется и перерабатывается. В процессе окисления разрушаются собственные клетки и ткани. Они повреждаются: покрываются язвами, рубцами, ожогами, отмирают. Страдают пищеварительный тракт, железы внутренней секреции, сердечно-сосудистая система, мозг и нервные клетки, органы выделения, иммунная система, кожа и мышцы", - объясняет Горячев.