17 Октября 2020
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Общество В России
крыса мышь (2009) | Фото: Накануне.RU

Новогодние хлопоты: Что делать, если вам подарили живую крысу - советы зоолога

Зоомагазины уже заметили рост интереса к живым мышам и крысам накануне наступления года крысы. Зоологи полагают, что зверюшек могут использовать в качестве живых подарков, однако любой питомец это, в первую очередь, ответственность.

Старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Татьяна Певнева отмечает, что домашних крыс и мышей, купленных в зоомагазинах, ни в коем случае нельзя "выпускать на волю" - выброшенные на улицу зверьки погибнут, поскольку не смогут конкурировать со своими агрессивными дикими собратьями, приводит слова зоолога ТАСС.

Певнева пояснила, что содержание этих грызунов не затратно и не составляет большого труда - животное можно держать в клетке или небольшом аквариуме и кормить сухим хлебом. Если же по каким-то причинам люди все же не смогут содержать подаренных крыс, их готовы принять ряд зоопарков.

По закону, домашние животные, купленные в магазине, не подлежат обмену и возврату, поэтому перед покупкой "живого подарка" нужно взвесить все за и против.

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Новогодние хлопоты: Что делать, если вам подарили живую крысу - советы зоолога

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Теги: живая крыса, зоолог



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