Новогодние хлопоты: Что лучше съесть за праздничным столом - советы эндокринолога

Новогодние застолья могут подарить россиянам не только приятные впечатления от вкусов любимых блюд, но и лишние килограммы из-за избыточности калорий. Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева напомнила формулу здорового питания - 30 ккал на 1 кг массы тела в сутки и призвала к разнообразным и легким закускам. Советы эндокринолога приводятся в интервью для RT.

Так, врач посоветовала выбирать в тарелку в основном овощи, фрукты и легкие салаты, а жирные, жареные, копченые продукты — в минимальном количестве.

Салат "Оливье", составляющий основу традиционного новогоднего стола в России, Лариса Савельева предлагает приготовить в минимальном количестве и съесть за один раз, а вместо майонеза использовать заправку из йогурта, горчицы и трав. Не менее любимый салат "Селедка под шубой", если он перегружен майонезом, а рыба в нем сильно соленая, может спровоцировать обострения у людей с заболеваниями ЖКТ и гипертоников. Однако небольшая порция салата вряд ли нанесет здоровью сильный вред. Врач еще раз призвала к умеренности в праздничной еде.

Это же касается и сладостей - убирать сладкие подарки от детей не нужно, но родители должны присматривать за количеством конфет, съеденных ребенком и давать ему достаточную физическую нагрузку для сжигания сладких калорий. Совсем другое дело - сладкие газированные напитки, от которых лучше отказаться совсем, заменив их свежими соками и водой.

Что касается алкоголя, то это достаточно калорийный продукт. В 1 г чистого алкоголя содержится 7 ккал, что сравнимо с одним 1 г жира, в котором содержится 9 ккал. Одна рюмка (50 г) таких крепких спиртных напитков, как водка, коньяк, виски, содержит уже порядка 180 ккал. Менее калорийно сухое вино. Например, в 100 г сухого белого или красного вина содержится примерно 64 ккал. Для встречи Нового года самый лучший напиток — шампанское брют, поскольку он наименее калорийный. Можно позволить себе выпить несколько бокалов, - отмечает Савельева.

Очень калорийными напитками являются ликеры и сладкие коктейли, которые сегодня достаточно часто употребляет молодежь. Ими злоупотреблять нельзя, поскольку там содержатся крепкий алкоголь и сахар в виде сиропов, а это приводит к увеличению веса.