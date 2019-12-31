Очередная атипичная пневмония зафиксирована в Китае

В городе Ухань китайской провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", - говорится в заявлении уханьского городского Комитета по здравоохранению. Больных изолируют, ведутся карантинные мероприятия.

На помощь местным медикам в Ухань уже прибыла группа специалистов государственного Комитета по делам здравоохранения, передает Life.