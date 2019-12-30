16 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Яндекс, пробки, разговорчики (2019) | Фото: Яндекс.Пробки

Екатеринбург застыл в предновогодних пробках

Сегодня Екатеринбург встал в предновогодние пробки: уже в полдень согласно данным "Яндекс.Пробки", отметка составляла 9 баллов. По состоянию на 19.30 движение все еще затруднено, показатель составляет 6 баллов, передает корреспондент Накануне.RU.

С трудностями столкнулись автомобилисты в центре города, а также на выездах из Екатеринбурга. Также в различных районах города произошел с десяток ДТП, что также способствовало возникновению пробок.

Яндекс, пробки, разговорчики(2019)|Фото: Яндекс.Пробки

Яндекс, пробки, разговорчики(2019)|Фото: Яндекс.Пробки

Автомобилисты в комментариях сетуют на пробки: "видимо буду отмечать др в пробке с соседями", "как будто нет других магазинов!", "кабзда". Один из автолюбителей предлагал другим "катушку заседания на мерседес".

Яндекс, пробки, разговорчики(2019)|Фото: Яндекс.Пробки

Яндекс, пробки, разговорчики(2019)|Фото: Яндекс.Пробки

Были и те, кто поздравлял других автолюбителей с наступающим Новым годом.

Яндекс, пробки, разговорчики(2019)|Фото: Яндекс.Пробки

Яндекс, пробки, разговорчики(2019)|Фото: Яндекс.Пробки

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Екатеринбург застыл в предновогодних пробках

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Теги: пробки, новый год, яндекс



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