Екатеринбург застыл в предновогодних пробках

Сегодня Екатеринбург встал в предновогодние пробки: уже в полдень согласно данным "Яндекс.Пробки", отметка составляла 9 баллов. По состоянию на 19.30 движение все еще затруднено, показатель составляет 6 баллов, передает корреспондент Накануне.RU.

С трудностями столкнулись автомобилисты в центре города, а также на выездах из Екатеринбурга. Также в различных районах города произошел с десяток ДТП, что также способствовало возникновению пробок.

Автомобилисты в комментариях сетуют на пробки: "видимо буду отмечать др в пробке с соседями", "как будто нет других магазинов!", "кабзда". Один из автолюбителей предлагал другим "катушку заседания на мерседес".

Были и те, кто поздравлял других автолюбителей с наступающим Новым годом.