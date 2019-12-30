"У меня что, глазомер в голове встроенный?" В Кургане в гипермаркете "Лента" продавец нагло нахамила покупателю, отказавшись взвесить товар

В гипермаркете "Лента" в Кургане продавец нахамил покупателю и отказался качественно выполнять свою работу.

Как передает корреспондент Накануне.RU, 30 декабря в самый разгар предновогодней суеты в гипермаркете было полно народа. Продавец в мясном отделе была явно не в настроении и на просьбу взвесить определенное количество свиного мяса ответила отказом.

"Я попросила взвесить 800 граммов от свиного окорока. Продавец сказала, что мясо уже нарезано большими кусками и она отрезать ничего не будет. Тогда я спросила - по какой причине? Ведь я имею право попросить отрезать мне столько, сколько посчитаю нужным, хоть 130 граммов, хоть 480, хоть 500", - рассказал Накануне.RU житель Кургана Сергей.

Корреспондент Накануне.RU был свидетелем инцидента. После быстрой словесной перепалки продавщица начала повышать голос на покупателя.

"У меня что, по вашему, глазомер встроенный в голове? Я не буду вам ничего отрезать, имею право", - грубо буркнула продавщица. После этого она молча ушла в подсобное помещение и принесла два куска окорока поменьше. Взвесив один, сказала, что он весит чуть более 1,1 кг. Сергею нужно было всего лишь 800 граммов. На повторную просьбу мужчины отрезать столько, сколько нужно покупателю, продавец вновь ответила грубым отказом. Сергею пришлось брать большой кусок.

Как гласит закон, если речь идет о товаре, который продается на вес, покупателю должны продать столько товара, сколько он попросил, и никаких вопросов здесь быть не должно. Если продавец отказывается продать покупателю, к примеру, требуемое количество колбасы, мотивируя тем, что он не сможет реализовать остаток, сотрудник магазина нарушает правила торговли.



"Если покупатель просит продать ему именно 100 граммов продукта, реализуемого на вес, то в этом случае продавцу следует взвесить то количество товара, которые покупатель просит", - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.