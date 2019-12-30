«За запретной полосой»: проект против распространения АУЕ среди молодежи

Реализация проекта «За запретной полосой» близится к своему завершению. В течение декабря в Иркутске, Чите и Владикавказе прошли три одноимённые спортивные военно-патриотические игры, передает корреспондент Накануне.RU.

Целевой аудиторией проекта Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова стали подростки, подверженные влиянию деструктивных тенденций, распространенных сегодня в молодежной среде. Пилотными регионами реализации проекта были выбраны Иркутская область, Забайкальский край и республика Северная Осетия-Алания как те регионы, в которых наиболее часто проявляется АУЕ-субкультура у подростков.

В военно-патриотической играх принимали участие подростки из социально незащищённых слоев населения (дети-сироты), а также подростки, состоящие на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН).

На каждой из игр участники проходили маршрут, состоящий из силовых, веревочных и теоретических этапов. Последняя - обязательная часть каждой из трех военно-патриотической игр состояла из символов России и региона проведения мероприятия, вопросов по истории России и края, а также решения участниками логических задач. Работа в команде, грамотно выстроенное соотношение физической и интеллектуальной нагрузок позволили подросткам – участникам по-другому взглянуть друг на друга, а также начать выстраивать более гармоничные взаимоотношения в подростковой среде.

Проходившие в течение декабря в Иркутске, Чите, Владикавказе спортивные военно-патриотические игры «За запретной полосой» в результате представили собой полноценную альтернативу для подростков, оказавшихся в условиях трудной жизненной ситуации.

Прикладные методики работы, апробированные в ходе реализации проекта «За запретной полосой», показали свою эффективность. Запланированы масштабирование проекта и мультипликация его результатов на другие регионы Российской Федерации.