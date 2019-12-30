Счетная палата раскритиковала законопроекты о расширении целей использования маткапитала и об уплате алиментов

Счетная палата РФ подвергла критике два законопроекта - о расширении целей использования маткапитала и об усилении ответственности по выплате алиментов. Об этом говорится на сайте ведомства с обнародованием заключения на законопроекты.

Авторы законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предлагают расширить направления использования материнского капитала, предоставив возможность расходовать их на покупку автомобиля, оформленного в собственность детей.

Этот подход не соответствует концепции закона о материнском капитале, считает аудитор Сергей Штогрин. По его мнению, основным выгодоприобретателем в таком случае будут дети, хотя действующим законом приоритетное право на дополнительные меры господдержки предоставлено родителям.

Также он считает, что это приведет к росту количества обращений с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала в более ранний срок - на покупку машины. А для этого понадобятся дополнительные ассигнования из федерального бюджета. Кроме того, это затруднит его продажу родителями, если они захотят это сделать.

Второй законопроект предполагает установить сумму выплачиваемых алиментов не ниже прожиточного минимума для детей в субъекте РФ. Штогрин указывает, что это может привести к заведомо невыполнимым условиям, так как игнорирует реальные финансовые возможности родителя-плательщика с учетом его жизненных обстоятельств, тем более если дети живут в более "дорогом" регионе страны.

"Как только мы отступим от этого принципа, мы получим увеличение числа уклоняющихся от уплаты алиментов", - отметил аудитор.