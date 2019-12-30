16 Октября 2020
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Политика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

СМИ: в России хотят создать бюджетную авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" планируют создать или развить авиакомпанию в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, кабмин готовит предложения по модернизации или созданию нового центра по техническому обслуживанию и переподготовке авиационного персонала на Дальнем Востоке, следует из письма замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

В настоящее время с целью увеличения доступности перелетов применяются "плоские" тарифы, которые, по мнению Абрамова, все же не решают проблему в связи с ограниченным количеством билетов и высоким спросом на них.

По словам сенатора, проблему может решить создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам, сообщают "Известия".

Ранее руководитель Минвостокразвития России Александр Козлов на заседании коллегии ведомства пожаловался на нереализованные планы по созданию на Дальнем Востоке транспортной инфраструктуры.

Так, по его словам, 28 маршрутов, на которые должны были быть выделены субсидии, так и не были запущены – размер субсидий просто не покроет расходы перевозчиков.

Кроме того, к настоящему моменту не создана региональная авиакомпания на Дальнем Востоке, хотя председатель правительства РФ давал поручение о ее создании еще 28 ноября 2017 года.

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СМИ: в России хотят создать бюджетную авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

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Теги: Дальний Восток, авиация, авиакомпания



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