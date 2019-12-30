16 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Bloomberg перечислил успехи Путина за 20 лет

Bloomberg подвел итоги 20-летнего правления российского лидера Владимира Путина.

Главным достижением президента называется способность наращивать геополитическое влияние при весьма скромном бюджете.

По данным Bloomberg, американские власти тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сферы. При этом, как отмечает агентство, Москва снова стала "основной силой на Ближнем Востоке" и теперь расширяет влияние на Африку.

Кроме того, при Путине страна достигла такого финансового баланса, что ее экономика считается "одной из самых здоровых в мире", сообщает Lenta.ru.

Напомним, рейтинг доверия Владимиру Путину под Новый год обновил антирекорд – по данным ВЦИОМ, еженедельный опрос граждан на 15 декабря показал, что доверяют президенту 69,3% граждан. Ранее самый низкий результат был в начале августа 2019 года – 70,1%.

Безусловно, это все еще высокий показатель, но и он вызывает скепсис. Во-первых, изначально ВЦИОМ публиковал результаты по спонтанному опросу, то есть респондентам задавали общий вопрос – кому вы верите из политиков? Такую формулировку можно считать наиболее объективной, потому что респонденты сами отвечают и вспоминают фамилии, без давления.

После выборов 2018 года, когда на граждан вывалили массу непопулярных "реформ", о которых никто не просил, рейтинг начал снижаться.

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Bloomberg перечислил успехи Путина за 20 лет

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Теги: Путин, президент



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