Бузова рассказала о новом бойфренде

Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова отправилась в отпуск на горнолыжный курорт Куршевель.

С собой она взяла рэпера DAVA (Давид Манукян), с которым у нее романтические отношения. Там собирается отметить Новый год. Как предполагается, это будет первый совместный отдых влюбленных.

Ранее Бузова сообщила, что они с рэпером начали жить вместе, сообщает "Рен ТВ".

Как сообщалось ранее, Бузова купила себе квартиру в Москве стоимостью 120 млн руб. Об этом пишет Super. Недвижимость певица приобрела в доме, где недавно закончилась стройка. Пока переезжать не собирается – в квартире еще необходимо сделать ремонт. Предположительно, дом находится в одном из престижных районов Москвы – 200 кв. метров в районе Мосфильмовской улицы.