Путин официально повысил МРОТ

Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается минимальный размер оплаты труда.

Это произойдет с 1 января 2020 года. МРОТ до 12 тыс. 130 руб. в месяц.

Как сообщила вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат, сообщает ТАСС.

Напомним, 24 октября депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума. В настоящее время МРОТ в России составляет 11 тыс. 280 руб.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты и определения размеров пособий.