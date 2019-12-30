16 Октября 2020
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Экономика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Путин официально повысил МРОТ

Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается минимальный размер оплаты труда.

Это произойдет с 1 января 2020 года. МРОТ до 12 тыс. 130 руб. в месяц. 

Как сообщила вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат, сообщает ТАСС.

Напомним, 24 октября депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума. В настоящее время МРОТ в России составляет 11 тыс. 280 руб.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты и определения размеров пособий.

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Путин официально повысил МРОТ

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Теги: МРОТ, зарплата



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