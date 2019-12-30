16 Октября 2020
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Общество В России
Кристина Асмус (2018) | Фото:instagram.com/asmuskristina

Госпитализирована актриса Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус госпитализирована.

У нее диагностирована острая бактериальная инфекция. По словам артистки, ее увезли медики в больницу неделю назад. "Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — отметила она.

Кристина Асмус  перед госпитализацией она сыграла в нескольких спектаклях с высокой температурой, сообщат Lenta.ru.

Тем временем, Асмус жалуется на хейтеров после выхода фильма "Текст". Там у нее была очень откровенная секс-сцена. После выхода ленты пользователи начали писать мужу Кристины – юмористу Гарику "Бульдогу" Харламову" – что он рогоносец и его жена не играла в этом эпизоде. Натуралистичность сцены стала поводом для обсуждений и на хейтерских сайтах, и в программе у Ксении Собчак.

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Госпитализирована актриса Кристина Асмус

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Теги: Кристина Асмус, госпитализация



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