Госпитализирована актриса Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус госпитализирована.

У нее диагностирована острая бактериальная инфекция. По словам артистки, ее увезли медики в больницу неделю назад. "Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — отметила она.

Кристина Асмус перед госпитализацией она сыграла в нескольких спектаклях с высокой температурой, сообщат Lenta.ru.

Тем временем, Асмус жалуется на хейтеров после выхода фильма "Текст". Там у нее была очень откровенная секс-сцена. После выхода ленты пользователи начали писать мужу Кристины – юмористу Гарику "Бульдогу" Харламову" – что он рогоносец и его жена не играла в этом эпизоде. Натуралистичность сцены стала поводом для обсуждений и на хейтерских сайтах, и в программе у Ксении Собчак.