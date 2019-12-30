Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с наступающим Новым годом

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с наступающим Новым годом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие югорчане!

Завершается 2019 год. Провожая его, мы вспоминаем семейные истории, события, которыми он был наполнен.

В столице Югры родился 100-тысячный житель, в Нижневартовске впервые за три года появилась на свет тройня. В округе создана детская команда по следж-хоккею "Мамонтята Югры". Она дебютировала на Всероссийском фестивале, став лучшей в своем дивизионе. В Югорске, наконец, достроили физкультурно-спортивный комплекс. В Урае установлен рекорд по капитальному ремонту домов – 12 "многоквартирников" за год. Жители Октябрьского и Советского районов благодаря новой дороге "Унъюган – Коммунистический" стали ближе друг к другу, другим территориям автономного округа, страны. Высокоскоростной интернет получили ещё 3 700 югорчан в четырех отдаленных поселках Берёзовского района. Созданы 9 IT стойбищ в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах. В Кондинском районе установлена вторая солнечная электростанция. В Сургутском и Нефтеюганском районах начато строительство новых заводов стоимостью более 35-ти миллиардов рублей. Первый – металлообработки, выпускающий 280 тысяч тонн продукции в год, второй – газоперерабатывающий, с мощностью переработки – более миллиарда кубических метров попутного нефтяного газа.

Показатели в экономике устойчивые. Валовый региональный продукт Югры преодолел планку в 4 триллиона рублей. Привлечен почти триллион рублей инвестиций.

Наступает 2020 год. Мы, доверяя друг другу, строим совместные планы.

Нефтяники планируют добыть 12-миллиардную тонну нефти. Это событие, объединяющее поколения югорчан.

Создаваемые в Югре центры "Мой бизнес" будут помогать активным, амбициозным, предприимчивым югорчанам открыть своё дело.

В следующем году сохранится социальная направленность расходов бюджета (более 70%).

Нефтеюганский район ждет образовательный прорыв – будут сданы в эксплуатацию четыре образовательных объекта. В Нижневартовске откроется новая школа на 1725 мест. Ее планируют сдать к 1 сентября. В Ханты-Мансийске к осени следующего года будет снесен последний деревянный детский сад. В Белоярском районе завершится благоустройство набережной "Сэй Пан". В Когалыме будет создана новая зона отдыха "Пляж 60 параллели". В Урае в начале года состоится долгожданное открытие крытого катка "Урай-арена". В Лангепасе будет обустроено 15 дворовых территорий. В Сургуте переселят в новые квартиры из аварийных домов более девятисот семей. В Нягани введут в эксплуатацию долгожданное здание железнодорожного вокзала. В Пыть-Яхе заработают новые водоочистные сооружения.

К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне заработает Интернет-портал "Победа – одна на всех!", с архивными фотографиями, личными документами более 6 тысяч югорчан – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

У народа ханты есть поговорка: "Меня будут помнить столько поколений, сколько буду помнить я". Земляки, мы бережем прошлое и ответственны за будущее. Важно в Год памяти и славы не отступать от хороших замыслов, планов.

Дорогие югорчане! Мои пожелания для Вас на Новый год. Нарядите ёлку, украсьте лица улыбкой. Найдите, пожалуйста, время, уделите внимание семье, навестите родителей, порадуйте их успехами. Помогите тому, кто нуждается в Вашей помощи. Наполните сердце любовью.

До встречи в 2020 году.

С Новым годом, Югра.