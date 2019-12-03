В Кургане может появиться частная клиника, которая будет лечить пациентов бесплатно

В Кургане в ближайшем будущем могут открыть клинику группы компаний "Медси", которая будет лечить людей бесплатно и платно.

Замгендиректора группы компаний Константин Чистяков провел встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. "Медси" может стать первой клиникой на Урале. Всего компания сейчас работает в 13 регионах России.

"Компания оказывает населению бесплатные медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования и платные медицинские услуги. В том числе клиенты имеют возможность пройти полное обследование за 1 день. Занимаются клиники и лечением онкологических заболеваний", - отметил представитель "Медси".

Глава региона поручил профильным департаментам оказать помощь в реализации социального инвестиционного проекта. Также в состав группы компаний входят два санатория - Шумков предложил Чистякову рассмотреть ресурсы региона: озеро Медвежье и озеро Горькое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья, губернатор считает, что открытие такой современной клиники интересно с точки зрения привлечения пациентов из регионов Урала и из Казахстана.

АО Группа компаний "Медси" - это ведущая национальная сеть частных медицинских клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг: от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Сегодня в состав "Медси" входит 25 клиник в Москве и Московской области, в том числе 4 клинико-диагностических центра, 2 детские клиники, 2 клинические больницы, 70 медицинских пунктов на предприятиях, 2 санатория.

"Медси" сегодня формирует ответственное отношение россиян к собственному здоровью. Специалисты делают все возможное для того, чтобы пациенты выявляли риски возникновения заболеваний и вели профилактическую работу, минимизируя возможность развития болезни. Основной инструмент достижения цели: разработка медицинских продуктов, направленных на профилактику заболеваний.