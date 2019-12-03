В США за попытку обойти санкции арестованы российские бизнесмены

В США арестованы российские бизнесмены Олег Никитин и Антон Черемухин, об этом говорится на сайте Минюста США.

Мужчинам уже предъявлено обвинении в попытке обхода американских санкций.

Свою вину они не признают.

Известно, что Никитин владеет фирмой, которая занимается оптовой торговлей оборудования для добычи полезных ископаемых. Сообщается также, что фирма из России заключила соглашение с компанией Никитина на покупку энерготрубин "Vecta 40G" у американцев, общая стоимость которых равна более $17 млн.

Никитина и Черемухина арестовали в штате Джорджия.