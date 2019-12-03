На месте взрыва газа в доме в Белгородской области рухнула стена - под завалами могут быть люди

В доме в поселке Яковлево в Белгородской области, где взорвался газ, внезапно рухнули перекрытия стены и балкон верхнего этажа, пишет Baza.

Часть секции обрушилась очень быстро. Спасатели говорят, что под завалами никого нет, однако очевидцы обрушения слышали крики.

Всего в доме прописано 23 человека, 18 граждан эвакуировали, еще четверых доставили с травмами в больницу.

Напомним, ЧП произошло вечером 3 декабря.