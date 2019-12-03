20 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
Россети (2019) | Фото: ministry.design

Текслер попросил "Россети" вложить в Челябинскую область десятки миллиардов рублей

Южный Урал может стать пилотным регионом по внедрению цифровых технологий в электросетовом комплексе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня, 3 декабря, в ходе пленарного заседания международного форума "Электрические сети" заявил глава региона Алексей Текслер.

По словам губернатора, он рассчитывает, что ПАО "Россети" будет расценивать Южный Урал, как партнера в части применения передовых информационных технологий. Таким образом, в энергокомплекс Челябинской области могут быть вложены десятки миллиардов рублей. Между тем, итогами цифровизации может стать не только оптимизация энергосистемы, но и снижение стоимости электроэнергии.

"Все, что мы делаем в части инвестпрограммы с "Россетями", все наши решения, которые мы принимаем вместе, содержат элементы цифровизации. Мне бы хотелось, чтобы наш регион был пилотным в этой части", - заявил губернатор.

По его словам, в регионе есть большой потенциал для внедрения системы управления спросом. Как поясняют специалисты АО "Системный оператор ЕЭС", сейчас потребление электроэнергии практически не зависит от цен на рынке. В этих условиях активной стороной, определяющей конечную стоимость продукции, являются производители электроэнергии. При этом потребители способны влиять на цены на электроэнергию за счет управления спросом.

Основные цели управления спросом на электроэнергию - уменьшение пиковой нагрузки в энергосистеме, необходимое как для снижения цен на рынке электроэнергии, так и для предотвращения избыточного капиталоемкого строительства электростанций и электрических сетей, оптимизация управления энергосистемой и интеграция возобновляемых источников энергии.

"У нас есть крупные предприятия, распределительные сети, где можно внедрять элементы управления спросом, включая и генерацию и передачу. Я считаю, что нам необходимо это делать, так как мы имеем большой задел в этом направлении, в том числе, и возможности снижения тарифов", - заявил Алексей Текслер.

Еще одним проектом, который власти рассчитывают реализовать в Челябинской области совместно с "Россетями", является "цифровой РЭС" (районные электрические сети - прим.), который включает в себя три этапа: автоматизация центров питания и сетей, внедрение комплексной системы энергомониторинга, установка интеллектуальных приборов учета и внедрение системы поддержки принятия решений по управлению сетевой компанией.

"Возвращаясь к техприсоединению, потенциал умных цифровых решений в этой части тоже колоссален, и я надеюсь, мы сможем эти решения в нашем регионе апробировать. Сегодня говорили о "цифровом РЭСе", думаю, с "Россетями" мы сможем это сделать, и те районные сети, которые есть, будут развиваться исключительно в формате цифровых технологий. Челябинская область готова во всех этих процессах активно участвовать, и я надеюсь, что энергетики будут видеть в нас надежного партнера по внедрению такого рода цифровых решений", - резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, ОАО "МРСК Урала" (входит в ПАО "Россети") в этом году на выставке ИННОПРОМ представила модель цифровизации в зоне своего присутствия. Ее суть в создании высокоавтоматизированной сети, наблюдаемость и управляемость которой обеспечены цифровыми системами связи и оборудования. Для реализации проекта компании необходимо порядка 99 млрд руб. до 2030 года.

Гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский отметил, что все запланированные решения позволят снизить аварийность в сетях в среднем в два раза, а потери минимум на четверть, сократить операционные и капитальные затраты на 30% и 15% соответственно, а, следовательно, потребители получат базовые услуги группы "Россети" более высокого качества при их удешевлении.

"Основная цель цифровой трансформации - повышение эффективности и инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса путем изменения логики бизнес-процессов. Для этого нам, среди прочего, предстоит решить следующие задачи: провести стандартизацию отрасли и увеличить нетарифную выручку за счет создания дополнительных, что важно, востребованных клиентами уже сейчас, дополнительных сервисов, а именно, за счет выпуска мобильного приложения, позволяющего управлять электропотреблением и снижать расходы на электроэнергию, создания условий для распространения просьюмеров, в том числе использующих ВИЭ, за счет внедрения технологий VR и AR, блокчейн, V2G и целого ряда других", - резюмировал Павел Ливинский.

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Текслер попросил "Россети" вложить в Челябинскую область десятки миллиардов рублей

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Теги: Россети, МРСК Урала, Алексей Текслер, пилотный регион, Павел Ливинский



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