20 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Кургане ищут 16-летнюю девочку, которая сбежала из противотуберкулезной больницы

Почти месяц в Кургане ищут 16-летнюю девочку, которая пропала из здания противотуберкулезного диспансера.

Вечером 6 ноября этого года Настя Ш. ушла из отделения диспансера на улице Циолковского и до сих пор никто не знает где она находится.

На вид Насте 16 лет, темные волосы, рост около 170 см, худая, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Она была одета в розовую кофту, черные брюки и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщать в Следственный отдел СК по Кургану.

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В Кургане ищут 16-летнюю девочку, которая сбежала из противотуберкулезной больницы

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Теги: Настя Ш., розыск, больница, противотуберкулезный диспансер, Курган



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