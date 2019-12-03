В Кургане ищут 16-летнюю девочку, которая сбежала из противотуберкулезной больницы

Почти месяц в Кургане ищут 16-летнюю девочку, которая пропала из здания противотуберкулезного диспансера.

Вечером 6 ноября этого года Настя Ш. ушла из отделения диспансера на улице Циолковского и до сих пор никто не знает где она находится.

На вид Насте 16 лет, темные волосы, рост около 170 см, худая, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Она была одета в розовую кофту, черные брюки и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщать в Следственный отдел СК по Кургану.