19 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Три фракции в Раде зачитали требования к Зеленскому накануне "нормандской встречи"

Фракции Верховной рады "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" выступили с совместным заявлением к президенту Владимиру Зеленскому о недопущении реализации "плана Путина" и капитуляции на "нормандской встрече" в Париже 9 декабря. Заявление зачитали с трибуны несколько депутатов. Видео опубликовал в Facebook бывший президент Петр Порошенко.
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В заявлении выдвинуты следующие требования: никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации, никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса, никаких политических шагов по Донбассу "до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований и установления контроля над государственной границей [ДНР и ЛНР с Россией], никаких компромиссов насчет "деоккупации и возвращения" Крыма, никаких остановок международных судебных процессов против России.

При этом партии требуют всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.

Все более заметно давление, оказываемое на Зеленского в преддверии "нормандской встречи". Зеленский уже был вынужден заявить, что не пойдет ни на какие компромиссы и даже против Минских соглашений.

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Три фракции в Раде зачитали требования к Зеленскому накануне "нормандской встречи"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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