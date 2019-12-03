19 Сентября 2020
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Германии задержан экс-депутат Рады

29 ноября в немецком Аахене был задержан экс-депутат Рады Александр Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на свои источники.
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Онищенко подозревается на Украине в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи". Расследование началось в конце 2015 года. Летом 2016 года Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он покинул Украину.

14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании на Украину.

Онищенко известен тем, что резко критиковал экс-президента Петра Порошенко из-за границы, а также регулярно публиковал компромат на него.

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В Германии задержан экс-депутат Рады

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Теги: Украина, Германия,



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