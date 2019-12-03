Базовая авиакомпания, новые рейсы и скоростная электричка. Текслер наметил перспективы развития челябинского аэропорта

Уже в 2020 году аэропорт Челябинска должен получить третью категорию ИКАО и сможет принимать самолеты в любую погоду. Для этого в регионе реализуется проект государственно-частного партнерства стоимостью более 11 млрд рублей: строительство аэровокзала внутренних воздушных линий, расширение терминала международных линий и реконструкция аэродрома. Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично осмотрел аэропортовый комплекс и обсудил дальнейшие перспективы развития воздушной гавани, передает корреспондент Накануне.RU.

27 ноября новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта имени Игоря Курчатова начал работать в тестовом режиме. Как отметил Алексей Текслер, для региона это знаковое событие.

"Челябинск наконец-то получит достойный аэропортовый комплекс, который соответствует возможностям и амбициям современного мегаполиса. Я всегда говорил, что саммиты - лишь повод, главное сделать жизнь южноуральцев лучше, показать наш город и регион гостям. Если говорить о пассажиропотоке, сегодня это 1,7 млн человек. Много это или мало? Конечно для нашего региона, где только в Челябинской агломерации живет 1 млн 600 тыс. человек, это крайне мало. Сегодня аэропорт позволяет перевозить уже 2,5 млн человек, а к середине следующего года это будет 3-3,5 млн человека. Дальше наша работа связана с тем, чтобы развивать маршрутную сеть, развивать туризм, пропагандировать Челябинскую область. Наша цель - сделать Челябинск одним из крупных транспортных узлов России", - отметил глава области.

Как рассказал гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков, терминал сдан в тестовую эксплуатацию, здесь еще много недостатков и шероховатостей, которые нужно устранять. Не установлен медиаэкран высокого разрешения, не работает часть торговой галереи, рестораны, точки сувениров. До середины декабря все работы планируется завершить.

После открытия нового терминала будет закрыт на реконструкцию старый терминал внутренних авиалиний. В будущем здесь разместится зал прибытия и отлета пассажиров международных рейсов. На реконструкцию здания будет направлено 1,1 млрд рублей.

Кроме того, завершается реконструкция аэродромного комплекса. Уже реконструированы места стоянок на 15 воздушных судов, рулежная дорожка для подъезда воздушных судов к телетрапам, построено ограждение вокруг аэродрома, заменено практически все оборудование радиотехнического обеспечения полета за исключением одного локатора, в полном объеме закуплено светосигнальное оборудование для монтажа под третью категорию ИКАО и законтрактованы объемы по медиаоборудованию.

Реконструкция челябинского аэропортового комплекса, как было заявлено на совещании, стала одним из самых больших проектов государственно-частного партнерства в России. В целом на реализацию проекта будет потрачено более 11 млрд рублей, при этом более 6 млрд федеральные средства, и более 5 млрд рублей – собственные средства "Новапорта".

"Челябинск станет шестым по счету аэропортом, который имеет третью категорию ИКАО. Это позволяет осуществлять посадку вслепую в любую погоду. Мы всегда будем уверены, что самолет, вылетевший Челябинск, сядет в Челябинске. Это очень важное техническое новшество, которое позволит в дальнейшем принимать транзитные воздушные суда из юго-восточной Азии, из центральной Азии, и использовать Челябинск, как удобное место для посадки. Мы верим, что Челябинск будет наращивать пассажиропоток быстрее рынка. Он будет расти, примерно, на 8-10% каждый год", - считает совладелец ООО "Новапорт Холдинг" Роман Троценко.

Уже сейчас новый терминал способен обслуживать более 2 млн пассажиров в год, при этом совокупный пассажиропоток в регионе составляет более 1,7 млн человек. Это открывает возможности для развития как внутренних, так и международных направлений. При этом в настоящий момент коэффициент авиационной подвижности в Челябинской области составляет только 0,47 человек.

"Это значит, что каждый житель области летает меньше, чем 1 раз в два года. Любо в области живут люди, которые не летают, либо что-то не так с выстраиванием ситуации. Мы считаем, что этот коэффициент является чрезвычайно низким и наша общая задача - приближение его к единице", - обозначил Роман Троценко.

Для этого необходимо развивать региональные маршруты, в том числе за счет их субсидирования.

"Область должна на длительное время спрогнозировать и объявить программу субсидирования линий, не только внутренних, но международных. 60% летит через Москву, из них 30% мы можем перевести на другие маршруты более оптимизированные с точки зрения географии. Мы просим вас сохранить эти программы и объявить о том, что они являются долгосрочными. Хотя бы в перспективе на 8-10 лет, что позволит авиакомпаниям брать воздушные суда в лизинг и рассчитывать на увеличение частоты полетов", - отметил он.

"Мы безусловно эту программу продолжим, она будет у нас долгосрочной. Будем увеличивать и направления и параллельно будем работать с регионами, чтобы это была двусторонняя субсидия. Такое поручение я дам", - заявил глава области.

Сейчас аэропорт обслуживает 31 авиамаршрут, девять из которых субсидируются из областного и федерального бюджета. Это авиамаршруты в Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Самару и Сургут. На 2020 год включены 11 субсидируемых областным правительством направлений – добавятся рейсы в Волгоград, Омск, Нижний Новгород, а также авиамаршрут Магнитогорск – Новосибирск. Авиаперелеты в Новый Уренгой переведены на финансирование из федерального бюджета, а рейсы в Нижневартовск исключены из перечня субсидируемых в 2020 году из-за низкого пассажиропотока.

Также губернатор поручил рассмотреть такие направления как Уфа и Калининград, отметив, что они востребованы у жителей области. Кроме того, в 2020 году добавятся такие международные направления как Ираклион (Греция) и Камрань (Вьетнам).

Кроме того, для динамичного развития аэропорта региону необходима собственная базовая авиакомпания.

"С появлением новых воздушных судов, таких как Airbus 370neo и Boeing 737 MAX, возникает возможность использовать Челябинск, как пересадочную точку. Город удобно расположен, и имея третью категорию ИКАО и возможность быстрой дозаправки воздушных судов, должен использовать это преимущество для увеличения объема транзитного сообщения. Мы считаем, что можно провести конкурс и выбрать базовую авиакомпанию, разработав предложения по объему предполагаемых субсидий и по льготному налоговому режиму для авиакомпании. Мы считаем, что в Челябинске может базироваться авиакомпания, которая может перевозить, примерно, 1,5 млн пассажиров. Мы просим вашего поручения по разработке плана по поддержке и размещения базовой авиакомпании Челябинска с задачей обеспечения транзита пассажиров на внутренних воздушных линиях, минуя Москву", - рассказал совладелец ООО "Новапорт Холдинг".

Алексей Текслер предложение поддержал.

"Базовая авиакомпания - это непростая тема, но мы эту работу продолжим вместе с вами. Я уверен, что здесь должен помогать аэропорт. Стоянки у нас сейчас будут, но речь идёт и об ангарах, о ремонтной базе, о других направлениях, которые нужно развивать в аэропорту для того, чтобы сюда зашла базовая авиакомпания. В целом я такое поручение дам. Считаю, что это направление является стратегическим для развития нашего аэропорта", - отметил глава региона, поручив вынести этот вопрос на проработку с Минтрансом РФ.

В регионе ведется работа по повышению доступности аэропорта для пассажиров и встречающих. Власти ведут переговоры с РЖД, чтобы соединить аэропорт и Юужноуральскую железную дорогу. Это позволит запустить электричку. Также есть планы по запуску "Ласточки" из Челябинска в Магнитогорск и Курган.

"Надо искать дополнительно пассажира не только в Челябинской области, но и в соседней Курганской, где, можно сказать, отсутствует аэропорт. Сегодня люди летают через Рощино и Кольцово. Этого пассажира нам сегодня просто необходимо забирать. Чем быстрее мы его заберем и приучим к Челябинску, тем будет лучше. Для этого нам необходимо сделать 2,6 км железной дороги. Мы прорабатываем этот вариант", - рассказал первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Алексей Текслер уже обсуждал этот вопрос с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым на саммите БРИКС.

"У него позитивное отношение к этому проекту. Мы гарантируем безубыточность железной дороги", - добавил он.